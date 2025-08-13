El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 32 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 99% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 36% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Poio podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados a medianoche.
En resumen, el tiempo en Poio para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.
