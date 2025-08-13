El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando gradualmente hasta un 63% en las primeras horas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Pazos de Borbén pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a mitigar el calor.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 5 de la tarde. La humedad también comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación más fresca al caer la tarde. Hacia el final del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 24 grados , lo que hará que la noche sea agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El ocaso se producirá a las 21:37, marcando el final de un día soleado y cálido. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Pazos de Borbén. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en el entorno natural que ofrece la zona.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura nubosa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 31 grados, ofreciendo un calor notable pero soportable gracias a la brisa suave.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.