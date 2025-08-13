El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un ambiente mayormente despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 20 grados. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica será más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a las 00:00 y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 44% hacia las 16:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente algo húmedo, se tornará más seco y agradable conforme avance la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que las rachas de viento alcancen su máxima intensidad entre las 12:00 y las 15:00, con velocidades de hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será nula durante la mayor parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las primeras horas de la mañana podrían traer algunas sorpresas en forma de nubes y ligeras lluvias.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región. Con un cielo despejado y un viento moderado, será un día perfecto para pasear por la costa o explorar los encantos del entorno.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una predominancia de nubes altas que se mantendrán durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo momentos de sol que permitirán disfrutar de temperaturas agradables.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, especialmente en el periodo de la medianoche hasta la 1 de la mañana, donde se espera una transición hacia nubes altas. Sin embargo, a partir de las 2 de la mañana, el cielo se despejará, manteniendo esta tendencia hasta la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.