El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una predominancia de nubes altas que se mantendrán durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo momentos de sol que permitirán disfrutar de temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día. En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de 20 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 29 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 90% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 5 y 28 km/h, predominando del norte y noroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, se recomienda precaución en áreas expuestas, especialmente en la costa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto permitirá que los residentes y visitantes de O Rosal disfruten de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán, alcanzando valores alrededor de 20 grados en la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado, perfecto para disfrutar de la belleza natural de O Rosal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.