El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 28°C hacia el final de la jornada. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol en las horas pico.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso será a las 21:38, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, O Porriño experimentará un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en el estado del cielo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso y finalmente a un ambiente despejado. Esta tendencia de cielos despejados se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Tui se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 17 grados hacia las 7 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.