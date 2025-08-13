El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día hasta llegar a un 53% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales del día, pero con el viento del norte que soplará a velocidades de entre 19 y 26 km/h, se espera que la brisa aporte un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Este es un día perfecto para disfrutar de la playa, paseos por el puerto o actividades en la naturaleza.

El viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará su máxima velocidad en la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 37 km/h. Esto podría ser favorable para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la navegación, ya que las condiciones del mar se verán beneficiadas por este flujo de aire.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y la puesta de sol promete ser un momento mágico para los residentes y visitantes de O Grove.

En resumen, el tiempo de hoy en O Grove es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha la oportunidad para salir y disfrutar de todo lo que este hermoso lugar tiene para ofrecer.

