El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un panorama más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 61% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la sensación de calor será notable, no se prevén condiciones de bochorno extremo. La brisa suave que soplará desde el este y el sureste, con velocidades que rondarán entre 2 y 10 km/h, contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y placentero, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. Este factor, combinado con la escasa nubosidad, hace de hoy un día perfecto para disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, rondando los 23 grados. La puesta de sol está programada para las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas suaves promete una velada ideal para paseos al atardecer o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un tiempo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.