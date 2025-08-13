El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada, con algunas variaciones en el estado del cielo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mos pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes planean salir a caminar o realizar deportes al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del norte con velocidades de hasta 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, el viento soplará desde el noroeste, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que puede proporcionar un alivio agradable del calor. Esta brisa también puede ser un factor refrescante para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 22°C hacia el final del día, lo que hará que la noche sea agradable y propicia para actividades nocturnas. En resumen, el tiempo en Mos hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.