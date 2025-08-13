El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas den paso a un tiempo más despejado. A partir de las primeras horas de la tarde, el sol brillará con fuerza, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 30 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 19 grados hacia las 02:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 29 grados a las 15:00 y 16:00, y un máximo de 30 grados a las 17:00. Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 79% y alcanzando su punto máximo del 98% entre las 06:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 41% a las 16:00 y aumentando ligeramente hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 19:00. Este viento moderado contribuirá a una sensación térmica más fresca durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Moraña, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:38 y el ocaso a las 21:38, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo en Moraña, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.