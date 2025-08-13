El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura nubosa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00 horas. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 63% y alcanzando picos del 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura aumenta, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 38% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

El orto se producirá a las 07:39 y el ocaso a las 21:37, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día cálido y mayormente soleado en Mondariz, perfecto para disfrutar del verano en su plenitud.

Hoy, 13 de agosto de 2025, A Cañiza experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y la 01:00, donde se prevé una precipitación mínima de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un tiempo más soleado y agradable.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un tiempo más despejado. Desde las 02:00 hasta las 23:00 horas, la previsión indica un predominio de cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

