El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados durante la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo bochornosa, la tarde será más cómoda para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave y constante será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades náuticas o paseos por la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Moaña disfruten de un día soleado sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son perfectas para organizar picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un día en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.