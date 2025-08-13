El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Meis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a primera hora y alcanzará un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 81% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 58% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más fuerte en áreas abiertas, así que se aconseja precaución si se planea realizar actividades en la costa o en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:39. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy en Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde la medianoche hasta la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.