El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que se han registrado durante la noche darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91% a las 6 de la mañana, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre. La dirección del viento, predominantemente del norte, mantendrá un ambiente fresco y seco, favoreciendo la sensación de confort.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las probabilidades de lluvia son nulas, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Meaño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también es un alivio para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.