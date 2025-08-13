El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más pesada, la tarde será más fresca y cómoda, perfecta para disfrutar de la costa y los espacios abiertos de Marín.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Este viento moderado será un aliado para quienes busquen refrescarse en la playa o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:38. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 21 grados, creando un ambiente perfecto para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 32 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que favorecerá la actividad al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Vilaboa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.