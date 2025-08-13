El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas y una visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma que se han registrado en las primeras horas. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21°C y 18°C, con una humedad relativa que alcanzará el 82% a las 2 de la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a despejarse, con temperaturas que descenderán a 15°C a las 4 de la mañana y alcanzarán los 20°C a la 1 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, llegando al 100% en las primeras horas, pero comenzará a disminuir gradualmente, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza a medida que el día avanza. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se esperan lluvias durante el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más cálidas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura en contraste con las temperaturas más cálidas. A lo largo de la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 29°C entre las 3 y las 5 de la tarde, lo que hará que sea un día cálido y agradable para actividades al aire libre.

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20°C hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada. La puesta de sol se producirá a las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Lalín podrán disfrutar.

En resumen, el día de hoy en Lalín se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 29°C, y sin probabilidad de lluvia, será un día perfecto para salir y disfrutar del verano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que dará paso a nubes altas en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se registrarán nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto en gran parte, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que el sol asome entre las nubes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.