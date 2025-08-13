El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con la presencia ocasional de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la isla, creando un ambiente agradable para los residentes y visitantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este clima cálido será ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos durante la mañana, alcanzando un 89% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 52% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades en la costa o deportes acuáticos. A pesar de estas ráfagas, el viento no será un impedimento para disfrutar de un día al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los habitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de un día soleado y cálido sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo de hoy en A Illa de Arousa será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es un día perfecto para explorar la belleza natural de la isla, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse bajo el sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy en Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde la medianoche hasta la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.