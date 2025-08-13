El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a intervalos nubosos, lo que permitirá que el sol brille en algunos momentos, aunque la probabilidad de precipitación se mantendrá baja.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Las temperaturas matutinas serán más frescas, comenzando en torno a los 21 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las 02:00 horas. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día se calienta, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 50% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevén ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más altas. La dirección del viento se mantendrá mayormente del norte, lo que podría influir en la sensación térmica, especialmente en las horas de mayor calor.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente variable, con cielos que irán de muy nubosos a despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros en las primeras horas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un ambiente mayormente despejado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, con una predominancia de nubes altas que se mantendrán durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo momentos de sol que permitirán disfrutar de temperaturas agradables.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Tomiño se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, especialmente en el periodo de la medianoche hasta la 1 de la mañana, donde se espera una transición hacia nubes altas. Sin embargo, a partir de las 2 de la mañana, el cielo se despejará, manteniendo esta tendencia hasta la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.