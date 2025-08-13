El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un tiempo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 2:00 AM, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 61% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en los momentos de mayor exposición al sol.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al exterior, como paseos o reuniones familiares.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Predominará la dirección del viento del noreste, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución, especialmente si se utilizan sombrillas o estructuras ligeras al aire libre.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Gondomar, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha el buen tiempo y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de agosto de 2025, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un panorama más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Tui se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 17 grados hacia las 7 de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.