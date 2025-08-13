El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto que dará paso a nubes altas en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 23 grados, descendiendo a 21 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 29 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 66% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte a una velocidad que oscilará entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco a pesar del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Forcarei pueden disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa ligera que hará más placentera la jornada.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un ambiente muy nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque se prevé que las condiciones mejoren hacia la tarde, con periodos de cielo despejado.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.