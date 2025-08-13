El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un ambiente muy nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque se prevé que las condiciones mejoren hacia la tarde, con periodos de cielo despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 29 grados en la tarde. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 25 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica será agradable, aunque la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas, podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 78% y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente húmedo, la tarde ofrecerá condiciones más secas y agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento fresco será especialmente notable durante la tarde, cuando las temperaturas alcancen su punto máximo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y mayormente soleado hacia la tarde.

En resumen, A Estrada experimentará un día de clima variable, comenzando con cielos cubiertos y temperaturas frescas, pero mejorando hacia la tarde con cielos despejados y temperaturas más cálidas. Los vientos del norte y noreste aportarán un toque fresco, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de agosto de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, especialmente entre las 11:00 y las 21:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.