El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 98% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto contribuirá a que el calor sea más llevadero a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en los momentos más cálidos del día. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21°C a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y mantente hidratado mientras disfrutas de las actividades que más te gusten.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de agosto de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las condiciones mejoren, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas y un ambiente muy nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque se prevé que las condiciones mejoren hacia la tarde, con periodos de cielo despejado.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas den paso a un tiempo más despejado. A partir de las primeras horas de la tarde, el sol brillará con fuerza, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.