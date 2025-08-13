El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo para disfrutar de las actividades diarias.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento será constante, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los habitantes o visitantes de la localidad.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:39 y el ocaso será a las 21:39, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Catoira vivirá un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.