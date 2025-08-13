El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, A Cañiza experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y la 01:00, donde se prevé una precipitación mínima de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un tiempo más soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las 03:00 y 04:00. A partir de las 14:00, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 28 grados, y llegando a un máximo de 29 grados entre las 16:00 y las 18:00. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 10:00. A medida que el día avanza y las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% hacia las 22:00.

El viento soplará de manera variable a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las primeras horas verán un viento del sureste a 5 km/h, cambiando a dirección norte con una velocidad de 4 km/h a la 01:00. A partir de las 02:00, el viento del noroeste se intensificará, alcanzando hasta 11 km/h. Durante la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 9-11 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en medio del calor.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave. Aunque se prevén algunas nubes y la posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, el tiempo mejorará notablemente a medida que avance el día, convirtiéndose en un día ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar la jornada.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura nubosa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Hoy, 13 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a la medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 3 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo cubierto a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un tiempo más despejado. Desde las 02:00 hasta las 23:00 horas, la previsión indica un predominio de cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.