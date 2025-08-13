El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% hacia la noche. Esto podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas y húmedas, pero a medida que el sol se eleva, la sensación de calor será más pronunciada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones de viento, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones en la naturaleza. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes que rodean Cangas.

El orto se producirá a las 07:40, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 21:39, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como senderismo, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en la playa. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, ya que las temperaturas pueden ser elevadas durante las horas pico. En resumen, hoy será un día espléndido en Cangas, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados durante la tarde.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.