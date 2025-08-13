El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy en Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde la medianoche hasta la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a las 6 de la mañana, pero irá disminuyendo a medida que avanza el día, llegando a un 46% hacia las 3 de la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades en la playa.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el puerto o visitas a las bodegas de vino de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:39. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para cenas al aire libre o encuentros con amigos.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy, 13 de agosto de 2025, se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.