El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, pero a medida que avance la jornada, se espera que las condiciones mejoren, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 37% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 9 y 19 km/h, proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas de mayor calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ser especialmente notable en áreas abiertas, por lo que se recomienda a los transeúntes que se vistan adecuadamente para disfrutar de la jornada sin incomodidades.

El amanecer se producirá a las 07:38, y el ocaso será a las 21:38, lo que brinda a los habitantes de Caldas de Reis una amplia ventana para disfrutar de la luz del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para explorar los alrededores, disfrutar de la gastronomía local o simplemente relajarse en uno de los hermosos espacios al aire libre que la región tiene para ofrecer.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis promete ser cálido, soleado y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 30 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Cuntis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas den paso a un tiempo más despejado. A partir de las primeras horas de la tarde, el sol brillará con fuerza, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.