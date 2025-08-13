El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las primeras horas, pero se espera que la disminución de la humedad a lo largo del día proporcione un alivio y una sensación más fresca hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas costeras donde el viento puede ser más fuerte.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades familiares, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:39. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de la velada sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de agosto de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 27 grados durante la tarde.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 27 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.