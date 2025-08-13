El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 80% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Para la tarde, se espera que la humedad baje a un 40%, lo que contribuirá a una sensación más fresca a medida que las temperaturas se eleven. Este descenso en la humedad será favorable para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé que el tiempo se mantenga seco, sin probabilidades de precipitación en ningún momento del día.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se anticipa que las rachas de viento alcancen hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor y hacer que la sensación térmica sea más llevadera. Este viento fresco será especialmente notable en las horas más cálidas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cómodo.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los residentes y visitantes de Barro que aprovechen el tiempo favorable para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento refrescante que hará que la jornada sea placentera. No se esperan lluvias, lo que garantiza un día seco y soleado ideal para cualquier plan que se tenga en mente.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de agosto de 2025, Meis se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a primera hora y alcanzará un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas den paso a un tiempo más despejado. A partir de las primeras horas de la tarde, el sol brillará con fuerza, ofreciendo un ambiente ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.