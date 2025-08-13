El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que hará de este un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 2 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 61% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más pesada, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, principalmente desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Sin embargo, en las primeras horas, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 1 a 5 km/h.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baiona pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones por la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol se ponga en un espectáculo visual impresionante alrededor de las 21:38. La temperatura comenzará a descender gradualmente después de alcanzar su máximo, ofreciendo una noche agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en el monte o simplemente paseando por el encantador casco antiguo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 13 de agosto de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un tiempo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 13 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un panorama más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 13 de agosto de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvia escasa, especialmente en el periodo de 00:00 a 01:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, la nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un ambiente mayormente despejado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.