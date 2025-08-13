El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 13 de agosto

Hoy, 13 de agosto de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a la medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 3 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 5 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando hasta un 82% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación en la jornada, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, hoy en As Neves se espera un tiempo cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para salir y disfrutar del verano.

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-12T20:57:12.