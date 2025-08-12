El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 20 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 74% al inicio del día, aumentando ligeramente hasta el 81% hacia las 2 de la mañana.

A medida que avanza la mañana, el cielo continuará poco nuboso, con temperaturas que descenderán a 19 grados a las 3 y 4 de la mañana, y se estabilizarán en 18 grados entre las 5 y 7 de la mañana. La brisa será suave, con vientos del este que alcanzarán velocidades de hasta 4 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

Durante la tarde, el tiempo cambiará ligeramente. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se tornará más nublado, con la aparición de nubes altas que dominarán el panorama. A pesar de este cambio, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 24 grados a las 2 de la tarde, y manteniéndose en torno a los 23 grados hasta las 4 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 60% en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, existe una ligera posibilidad del 10% de tormenta entre las 8 y 2 de la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas.

Por la tarde, los vientos se intensificarán, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 93% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente despejado y cálido, con un ligero aumento de nubes por la tarde y una brisa agradable que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.