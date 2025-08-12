El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:38. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 20 grados a las 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados a las 03:00.

A partir de las 06:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque seguirán siendo poco nubosas. La temperatura se estabilizará en torno a los 18 grados durante la mañana, con una humedad relativa que oscilará entre el 87% y el 84%. A medida que el día avance, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 13:00 y 14:00, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la presencia de nubes altas que comenzarán a dominar el panorama. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes y visitantes de Vilagarcía pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 22:00 y 23:00. La dirección del viento variará, predominando del noreste y este, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. La velocidad del viento se mantendrá entre 3 y 11 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando ligeramente hacia la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 23:00. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 90% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:41, marcando el final de un día cálido y mayormente despejado en Vilagarcía de Arousa. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.