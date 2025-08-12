El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá en un 70%, lo que podría generar una sensación de calor moderada.
A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá despejado hasta aproximadamente las 06:00 horas, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 19 grados, con una ligera disminución en la humedad relativa, que bajará al 63%. El viento soplará del noreste a una velocidad de 6 km/h, proporcionando una brisa fresca que será agradable para los que salgan a disfrutar del día.
Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un máximo de 31 grados . La humedad relativa seguirá disminuyendo, llegando a un 33%, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. El viento cambiará de dirección, soplando del sur a una velocidad de 9 km/h, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cálida.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormentas aumentará ligeramente, alcanzando un 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, las condiciones generales se mantendrán secas.
Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 19:00 horas. La humedad relativa aumentará nuevamente, llegando al 53%. El viento se mantendrá del sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h. A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes altas, y la temperatura bajará a 19 grados hacia las 23:00 horas.
En resumen, el día en Vilaboa se presenta como cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Pacientes ya graban las consultas con sus médicos en centros de salud de Vigo
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir