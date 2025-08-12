El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 17 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 58% a medianoche y disminuyendo a un 37% hacia las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. A partir de las 17:00 horas, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 62% hacia las 21:00 horas, cuando las temperaturas comiencen a descender.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, con vientos provenientes del oeste que alcanzarán hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Vila de Cruces disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:39 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 23:00 horas, lo que proporcionará un ambiente agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.