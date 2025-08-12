El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 19 grados , con una humedad relativa que rondará el 67%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 29 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con una humedad que descenderá a niveles más cómodos, hará que la tarde sea cálida y propicia para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 15 horas, el cielo se irá cubriendo progresivamente, pasando a un estado nuboso y, posteriormente, a cubierto hacia la noche. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado. A pesar de este cambio, no se anticipan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 20 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del este y del sur, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados a las 21 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 75% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y húmeda.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un inicio soleado y cálido, con un cambio hacia un cielo más nublado en la tarde y noche, pero sin previsión de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, especialmente en las horas de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.