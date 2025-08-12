El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 21 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 94%. Esto generará una sensación de calor moderado, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta aproximadamente las 8 de la mañana, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes. La temperatura alcanzará su punto más bajo a las 6 de la mañana, con 17 grados, y luego comenzará a aumentar, llegando a 18 grados a las 9 de la mañana. La humedad se mantendrá alta, con valores cercanos al 97%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 10 de la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado nuboso a partir de las 10 de la mañana, con temperaturas que llegarán a los 22 grados a las 11 de la mañana y alcanzarán un máximo de 29 grados a las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 60% a las 2 de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 9 de la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, con un 0% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Sin embargo, hay un leve 5% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 8 a 2 de la tarde, aunque no se anticipan condiciones severas.

La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. En resumen, los habitantes de Valga pueden disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo que, aunque se nublará en la tarde, no traerá consigo lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.