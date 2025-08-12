El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:39. A medida que avanza la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en 21 grados hasta las 5 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, con un estado de "poco nuboso" que se mantendrá hasta las 15:00. Durante este periodo, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 32 grados a las 14:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a las 6 de la mañana y descendiendo a un 31% a las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

A partir de las 15:00, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que se extenderán hasta las 18:00. Durante este tiempo, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados a las 17:00 y bajando a 27 grados a las 19:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 39% a las 18:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, se registran probabilidades de tormenta del 15% entre las 8:00 y las 14:00, y del 10% entre las 14:00 y las 20:00, aunque estas probabilidades no indican que se esperen tormentas significativas.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán su máxima velocidad de 42 km/h a las 13:00, proveniente del suroeste. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general entre el suroeste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 24 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 21 grados a las 22:00 y una humedad relativa que aumentará, alcanzando un 67% a las 22:00. El ocaso se producirá a las 21:39, cerrando un día cálido y mayormente despejado en Tui.

