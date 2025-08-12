El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:39. A medida que avanza el día, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en la primera hora del día.

A partir de las 06:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 29 grados a las 13:00, y se espera que el termómetro llegue a un máximo de 32 grados a las 14:00. Esta combinación de temperaturas cálidas y cielos poco nubosos hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur y suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea muy baja, con un 5% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 15% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones se mantendrán estables, con una probabilidad de tormenta también baja, lo que refuerza la idea de un día sin complicaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados a las 18:00 y bajando a 22 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el cierre de un día que, a pesar de algunas nubes altas, se caracterizará por su predominancia de sol y temperaturas agradables, ideales para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre en Tomiño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.