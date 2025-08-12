El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 22 grados . La humedad relativa será moderada, alcanzando un 65% al inicio del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados alrededor de las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la combinación de calor y humedad. La brisa del sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más cálidas, especialmente en áreas abiertas.

Durante la tarde, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, se prevé la aparición de nubes altas que podrían comenzar a cubrir el horizonte. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, alcanzando un 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las posibilidades de tormenta son mínimas, con un 0% de probabilidad, lo que sugiere que cualquier lluvia que pudiera presentarse será muy ligera y esporádica.

La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que caerán a alrededor de 19 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, alcanzando un 75% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa. La visibilidad será buena, y los cielos despejados permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:39 horas.

En resumen, el día en Soutomaior se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo favorables para disfrutar de un ambiente tranquilo y sereno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.