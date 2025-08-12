El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22 y 18 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 9 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 29 grados a las 2 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que pasará del 43% en la madrugada al 55% a media mañana. Sin embargo, la sensación de calor será mitigada por vientos suaves que soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula hasta las 2 de la tarde, y se mantendrá baja, con un 10% de probabilidad entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados a las 11 de la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 81% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de bochorno. Los vientos también cambiarán, soplando desde el noroeste con velocidades que podrían alcanzar hasta 15 km/h en las horas nocturnas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados en las primeras horas del día, seguidas de un ligero aumento en la nubosidad por la tarde, hará que sea un día placentero. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.