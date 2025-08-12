El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 64% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que hará que la experiencia sea más placentera para los residentes y visitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente para aquellos que decidan disfrutar de las playas de Sanxenxo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará mayormente despejado, se prevé un aumento de nubes altas hacia la tarde y la noche, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

La puesta de sol está programada para las 21:40, y con el cielo despejado, los residentes y turistas podrán disfrutar de un hermoso ocaso. La temperatura comenzará a descender después de la puesta del sol, alcanzando los 18 grados en las horas nocturnas, lo que sugiere que la noche será fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para visitar la playa, pasear por el puerto o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.