El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se espera que el termómetro marque hasta 34 grados , lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 26% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h, predominando las direcciones del oeste y suroeste. A lo largo del día, se registrarán ráfagas más intensas, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, aunque en general, el viento será ligero y no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera probabilidad de intervalos nubosos, aunque no se prevé que esto afecte significativamente el tiempo soleado que dominará la jornada. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:38 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en la noche, con mínimas que rondarán los 21 grados . En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Salvaterra de Miño, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.