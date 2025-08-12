El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo del 27% en la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede generar una sensación de calor, por lo que se recomienda a los habitantes de Salceda de Caselas que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos o reuniones familiares.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 14 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur y su velocidad se mantenga entre 2 y 11 km/h. Esta brisa suave será agradable y contribuirá a mitigar la sensación de calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en un cielo despejado.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin riesgo de precipitaciones. Es un buen momento para aprovechar las actividades al exterior y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.