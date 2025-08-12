El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía. El cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 9 de la mañana, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantendrá baja a lo largo del día, con un 10% de probabilidad entre las 8 y las 2 de la tarde, y un 5% entre las 2 y las 8 de la tarde.

El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Sin embargo, se anticipa un aumento en la intensidad del viento hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 33 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados . A partir de las 3 de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la presencia de nubes altas que cubrirán parcialmente el sol. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 59% hacia las 2 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 6 de la tarde y bajando a 20 grados hacia las 9 de la noche. La probabilidad de tormentas se mantendrá en cero durante todo el día, lo que sugiere que no habrá cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.