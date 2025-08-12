El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Redondela se despertará con un cielo completamente despejado, lo que promete un inicio de jornada soleado y agradable. A medida que avancen las horas, las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, comenzando en torno a los 21 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 32 grados hacia la tarde. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se situará en torno al 65% al inicio del día, disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos, alrededor del 35% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que hacia la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas se incrementa ligeramente, aunque sigue siendo baja.

A medida que el sol se ponga a las 21:39, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Redondela se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.