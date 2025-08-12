El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:38. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21°C a la medianoche y descenderán ligeramente a 20°C en la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 30°C en la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 42% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán vientos suaves del sur a una velocidad de 3 a 5 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se prevén rachas de hasta 25 km/h del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un leve 10% de probabilidad de tormentas en la tarde, aunque las condiciones generales no sugieren un tiempo inestable. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

La tarde se presentará con un cielo mayormente nublado, especialmente hacia el final del día, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de lluvia. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 19°C a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.