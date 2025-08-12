El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta los 17 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando los 29 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.
En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.
En resumen, Pontecesures disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
