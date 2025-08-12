El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, en Ponteareas se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C a la medianoche y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 19°C a las 5 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta las 7 de la mañana, momento en el que comenzarán a aparecer algunas nubes. A partir de las 6 de la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 18°C, manteniendo un ambiente cómodo para las actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, se prevén intervalos nubosos que se extenderán hasta el mediodía, aunque sin riesgo de precipitaciones.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 34°C entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que podría llegar a un 30% en las horas más cálidas. A pesar de la sensación de calor, el viento soplará de dirección variable, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo ante el calor intenso.

A partir de las 5 de la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la posibilidad de que se presenten nubes altas durante la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta las 8 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29°C a las 8 de la tarde.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que rondarán los 24°C a las 10 de la noche. La humedad aumentará, alcanzando un 58% hacia el final del día. El viento, que durante la tarde sopló con fuerza, se calmará un poco, pero aún se sentirán ráfagas de hasta 10 km/h.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.