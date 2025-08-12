El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22 y 23 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 40%, lo que proporcionará una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta aproximadamente las 7 de la tarde, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 31 grados , lo que sugiere un día caluroso. La humedad relativa irá aumentando gradualmente, alcanzando un 51% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 10% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy será mayormente soleado y caluroso, con algunas nubes altas que aparecerán por la tarde. Las temperaturas serán agradables, y aunque el viento se intensificará, no se esperan precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que el tiempo cambie en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.