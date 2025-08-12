El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a media tarde.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo a un 46% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se espera. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se anticipan condiciones que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registran ligeras probabilidades de tormenta en la tarde, aunque estas son mínimas, con un 10% de probabilidad entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, es recomendable estar atentos a cualquier cambio repentino.

En resumen, Poio disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que se protejan del sol y se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.